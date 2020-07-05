Движение на 94-м километре МКАД полностью восстановлено после аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

По трем полосам, перекрытым на внешней стороне МКАД из-за аварии, снова осуществляется движение транспорта. Ранее ДТП произошло на 94-м километре магистрали, где столкнулись три машины.

"Движение полностью восстановлено", – уточняется в микроблоге Московского транспорта в Twitter.

Ранее стало известно, что в результате дорожного инцидента один человек погиб, двое пострадали. Туда прибыл вертолет Центра экстренной медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение по дублеру проспекта Мира в сторону центра также было перекрыто из-за ДТП. По предварительным сведениям, пострадали три человека.