Средства ПВО сбили за ночь 30 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили минувшей ночью 30 укаринских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА было уничтожено в Ростовской области и в Крыму – 15 и 11 дронов соответственно. Еще два беспилотника сбили в Белгородской области, а также по одному – над Московским регионом и Курской областью.

Ранее женщина получила ранения в результате атаки вражеского БПЛА в Запорожской области. Осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе. Пострадавшую 1948 года рождения доставили в местную больницу.

Кроме того, в результате массированного обстрела ВСУ в Херсонской области по-прежнему остаются без света и воды 192 населенных пункта в 7 муниципальных округах – это более 120 тысяч человек.