Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Филиппин

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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Филиппин. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр располагался в 110 километров от города Мати, расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Отмечается, что сообщения об угрозе цунами не поступали.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Армение. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.