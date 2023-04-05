Один человек пострадал в результате обстрела Брянской области со стороны ВСУ

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Один человек пострадал в результате обстрела Брянской области со стороны украинских вооруженных сил. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ совершили обстрел Суземского района. С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что никаких разрушений в регионе нет. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Ранее беспилотный летательный аппарат украинской армии атаковал здание военкомата в Брянской области. Объект был поврежден, никто из местных жителей не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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