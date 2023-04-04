ВСУ обстреляли село Алешковичи под Брянском

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Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Алешковичи в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате артиллерийского обстрела ВСУ села Алешковичи Суземского района повреждена крыша частного домовладения", – сообщил он.

При обстреле никто из местных жителей не пострадал. На месте ЧП работают оперативные службы региона.

До этого беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии атаковал здание военкомата в Брянской области. Объект был поврежден, никто из местных жителей не пострадал.



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