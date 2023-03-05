Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Юрьевка и города Сватово в ЛНР

Фото: ТАСС/Александр Река

В результате обстрела украинскими войсками поселка Юрьевка и города Сватово в ЛНР погиб один мирный житель, еще трое граждан получили различные ранения. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Уточняется, что обстрелы произошли вечером в субботу, 4 марта. Поселок Юрьевка был обстрелян двумя ракетами с применением РСЗО HIMARS, по Сватово ВСУ выпустили снаряд калибра 155 миллиметров из артиллерийского орудия.

В Юрьевке погиб мирный житель, еще двое мужчин пострадали. В результате обстрела Сватово ранения получила мирная жительница 1982 года рождения.

Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили с беспилотника на рынок в Донецке боеприпас. В результате пострадали два мирных жителя – женщина 1953 года рождения и мужчина 1964 года рождения.

До этого ВСУ обстреляли села в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области. В результате случившегося никто не пострадал, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова. Он добавил, что в селе Коновалово осколки снарядов повредили одну хозяйственную постройку и выбили окна в 10 частных домах.

В Белгородской области ВСУ обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе

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