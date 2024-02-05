В морских портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА

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В морских портах Ленинградской области – Выборге, Высоцке, Приморске и Усть-Луга был введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщается на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

"Основание для введения режима – возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины на объектах и территории морского порта", – указано в распоряжении.

Предупреждение ЧС было поручено дежурным сменам инспекции государственного портового контроля. Кроме того, документ предписывает сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

Ранее сообщалось о пожаре в терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга, который произошел ночью 21 января. Была проведена эвакуация персонала. К тушению огня привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В связи с пожаром в Кингисеппском районе региона ввели режим повышенной готовности. На место происшествия выехали ответственные специалисты администрации Ленинградской области.

31 января "Новатэк" полностью восстановил работу терминала Усть-Луга в Ленинградской области после возгорания.