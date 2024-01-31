"Новатэк" полностью восстановил работу терминала в Усть-Луге под Петербургом

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

"Новатэк" полностью восстановил работу терминала Усть-Луга в Ленинградской области после возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

"Дополнительно отмечаем, что в настоящее время работа терминала порта Усть-Луга восстановлена", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что возгорания на нефтебазе в Туапсе и на терминале в Усть-Луге не сказались на ситуации с доставкой топлива российским потребителям. Объекты предназначены для экспорта нефтепродуктов и не обеспечивают внутренний рынок топливом пятого экологического класса.

Пожар на терминале в Усть-Луге произошел в ночь на 21 января, на нефтебазе в Туапсе случился в ночь на 25 января. В результате возгораний на объектах "Новатэка" в разных регионах РФ никто не пострадал.

