Фото: телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Мирная жительница погибла в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале.

"Поступает информация об очередных жертвах обстрела города Донецка", – написал Кулемзин.

По заявлению мэра Донецка, женщина 1962 года рождения погибла в 11:00 в Петровском районе во дворе собственного дома на Красногоровской улице.

Ранее Кулемзин сообщил, что трое человек, включая младенца, были ранены в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Кроме того, 5 февраля на беспорядочно расставленных украинскими войсками минах в Снигиревском районе Херсонской области подорвались дети.

ВСУ минируют проселочные дороги, по которым потом передвигаются и подрываются мирные жители. Недавно на одной из таких мин подорвались дети, пострадала целая семья.



Центральные районы Донецка оказались частично обесточены после удара ВСУ

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