В полиции США подтвердили гибель одного человека при стрельбе в школе в штате Айова

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Американские правоохранители подтвердили гибель одного учащегося в результате стрельбы в школе города Перри штата Айова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя следственного управления Митча Мортведта.

Уточняется, что погиб ученик шестого класса. Также различные ранения получили еще четверо учащихся и сотрудник школьной администрации.

Огонь открыл 17-летний ученик этой школы Дилан Батлер. Он был вооружен помповым ружьем и пистолетом. Самого Батлера полицейские нашли с ранением, которое он причинил себе сам. При этом о его состоянии не сообщается. По информации местных СМИ, Батлер скончался.

В здании школы также нашли несработавшее самодельное взрывное устройство, его обезвредили.

В полиции добавили, что в школе было сравнительно мало учеников, так как стрельба произошла перед началом первого учебного дня после каникул.

Ранее подросток застрелил сестру во время спора из-за рождественских подарков в американском штате Флорида.

После семейного похода за подарками 14-летний подросток поспорил со своим 15-летним братом из-за их количества. В ходе перепалки он достал пистолет и начал угрожать брату, а затем выстрелил в сестру, которая попыталась их успокоить.

До этого один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в торговом центре Paddock Mall в городе Окала американского штата Флорида. Подозреваемый в стрельбе, предположительно, сбежал с места происшествия.

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