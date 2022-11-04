Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

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Подземный толчок магнитудой 5,1 зафиксирован на западе Турции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что эпицентр находился в 10 километрах от города Измир. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Как уточняется, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Арменией. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.

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