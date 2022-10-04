Подросток, снимавший осквернение могил на кладбище в Воронеже, пойдет под суд

12:11
Фото: телеграм-канал "Москва 24’"
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, снимавшего на видео осквернение могил на кладбище в Воронеже, сообщает пресс-служба СК.
Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Осквернение мест захоронения". В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.
Также следователи инициировали вопрос о привлечении 15-летнего подростка, который находился в момент преступления вместе с ним, к административной ответственности, а также постановке нарушителя и его семьи на профилактический учет.
28 июля в Сети появилось видео, на котором парень обнимал надгробия, танцевал вызывающие танцы, мочился на надгробия и целовался с другим юношей. По факту произошедшего председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.
Выяснилось, что это происходило на одном из воронежских кладбищ. Позднее осквернившие могилы подростки были задержаны. Ими оказались местные жители в возрасте 15 и 16 лет. Уголовная ответственность в России за такое деяние наступает с 16 лет.
На допросе оба подростка признались в содеянном, после чего 15-летнего юношу поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а второго подростка направили в психиатрический стационар для судебной экспертизы.
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