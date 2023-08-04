Площадь пожара на складе в Яхроме достигла 2,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на складе в подмосковной Яхроме достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Московской области.

"В подмосковной Яхроме огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Горит складское помещение на площади 2 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших в экстренные службы пока не поступала.

О возгорании стало известно в полдень пятницы, 4 августа. Огонь охватил склад с резиной и пластиком. Сохраняется угроза перекидывания пламени на соседнее здание. Кроме того, поблизости расположен автоцентр Lada.



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