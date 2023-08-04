Появились возможные кадры атаки военно-морской базы в Новороссийске

В Сети опубликованы возможные кадры атаки безэкипажными катерами военно-морской базы в Новороссийске.

По данным Минобороны РФ, ВСУ ночью предприняли попытку атаковать базу при помощи двух морских безэкипажных катеров. В ходе отражения удара они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате атаки разрушения и пострадавшие отсутствуют. Он отметил, что на месте происшествия работают специальные службы.

Кроме того, оборонное ведомство сообщило, что Киев в очередной раз попытался атаковать Крым беспилотниками самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили десять БПЛА, а еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений не выявили, добавило Минобороны РФ.