СК выясняет обстоятельства гибели двух человек при пожаре на юге Москвы

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара на юге столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Возгорание произошло в квартире дома 16 на улице Высокой. Там горели вещи и мебель на площади 15 квадратных метров. После ликвидации пожара обнаружили тела пожилой пары 1939 и 1949 года рождения.

Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося, будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее в Гарднеровском переулке загорелся ангар. Впоследствии огонь перешел на закрытое здание, расположенное рядом.