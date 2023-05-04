Неизвестный дрон заметили в небе у Дворцовой площади в Петербурге

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге во время репетиции парада ко Дню Победы в небе был замечен беспилотник. Об этом сообщает "Фонтанка".

Дрон, по информации корреспондента газеты, подняли на несколько метров в воздух около 16:30 4 мая. Летел он неровно. После квадрокоптер упал на асфальт. К нему подошел человек в капюшоне, которого затем увели полицейские.

Полеты дронов и беспилотников запрещены в Петербурге с 3 по 15 мая. По некоторым сведениям, это связано с подготовкой к 9 Мая. За нарушение запрета предусмотрен штраф или арест.

Подобные ограничения ввели 3 мая в Москве. Соответствующий документ подписали во время заседания Оперативного штаба столицы. Мэр Сергей Собянин объяснил, что подобные меры необходимы, чтобы несанкционированные полеты не мешали работе правоохранительных органов.

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