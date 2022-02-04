Пожарные ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике в Подмосковье

Фото: МЧС России

Открытое горение ликвидировали в нежилом здании в подмосковном Фрязине, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Московской области.

К тушению огня привлекли 90 пожарных и 32 единицы техники, из них от МЧС 38 человек и 15 единиц техники.

Огонь на площади 7 тысяч квадратных метров вспыхнул на мебельной фабрике в Окружном проезде, 18А, накануне. Пожару присвоили третий ранг сложности.

По данному факту прокуратура Подмосковья организовала проверку. Пожар локализовали.