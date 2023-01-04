Владелец кареты намерен обратиться в полицию после инцидента с лошадьми в Петербурге – СМИ

Фото: spb.sledcom.ru

Владелец компании, предоставляющей услуги по аренде карет, намерен подать заявление в полицию после инцидента на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Известия".

Александр Ивахнов считает, что произошедшее не является простым хулиганством. Он заявил, что намерен добиваться детального рассмотрения всех обстоятельств произошедшего.

"Человек, который вскочил на лошадь, <...> действовал довольно-таки профессионально, управлял лошадью, подавал ей команды поводом, поэтому здесь либо попытка угона, либо что-то еще", – сказал Ивахнов.

Инцидент произошел вечером 2 января. По данным администрации Центрального района Петербурга, неизвестный мужчина попытался оседлать лошадь. Животное испугалось, сбросило его и устремилось в толпу.

В результате происшествия пострадали двое детей восьми и девяти лет, а также их отец. Их доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.



В Петербурге завели дело после наезда кареты на пешеходов

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