Взрыв прогремел на американском заводе по производству боеприпасов

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Взрыв произошел на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в городе Камден американского штата Арканзас. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей организации.

В результате произошедшего как минимум два человека пострадали, еще один числится пропавшим без вести. Причины взрыва пока не раскрываются.

По информации агентства, на данном заводе производились, среди прочего, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров.

Вечером 18 июня загорелся крупнейший в Чаде склад боеприпасов, который находился в столице государства Нджамене. В результате пожара мощные взрывы были слышны за несколько километров от склада. Боеприпасы взлетали и взрывались в воздухе.

Еще один взрыв прогремел на оружейном заводе "Меско" в Польше. В результате инцидента погиб 59-летний мужчина. Кроме того, при взрыве пострадал еще один человек, однако он смог самостоятельно выбраться из здания.