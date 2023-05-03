Помощник машиниста грузового поезда пострадал при взрыве под Брянском

Фото: телеграм-канал "Следком"

Помощник машиниста грузового поезда № 2970 пострадал при взрыве на железной дороге в Брянской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

ЧП произошло накануне вечером. На перегоне Снежетьская – Белые Берега произошел сход локомотива и 26 вагонов грузового поезда. Два из них были с кальцием оксида, еще четыре – с фракциями пропана-бутана. Всего в составе находились 70 грузовых вагонов с различными грузами.

По данным экстренных служб, взрыв на железной дороге произошел примерно в трех километрах от Брянска. Причиной стало срабатывание взрывного устройства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за незаконного вмешательства посторонних лиц. Движение на участке приостановлено. Из-за происшествия пассажирский поезд сообщением Минск – Адлер направили в пункт следования по запасному маршруту.

Транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов поезда в Брянской области. На месте инцидента работу следствия, а также оперативных органов и аварийных служб координирует брянский транспортный прокурор Константин Толмачев.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП никто не пострадал. Также не было открытого горения.

Появилось видео из Брянской области, где сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов