При пожаре в бытовках в Балашихе погибли 3 человека, возбуждено уголовное дело

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели трех человек при пожаре в бытовках в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СК.

"Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара (часть 3 статьи 109 УК РФ)", – указано в сообщении.

В СК уточнили, что в ходе тушения пожара были обнаружены тела трех человек со следами термического воздействия. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Пожар вспыхнул в бытовках в Балашихе в микрорайоне Гагарина вечером 2 мая. Его площадь составила 300 квадратных метров.

К тушению огня привлекались 15 единиц техники и 53 человека, из них от МЧС 6 единиц техники и 23 человека. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

До этого стало известно о пожаре на площади 800 квадратных метров на рынке во Владимире. В результате пожара сгорело имущество внутри здания и кровля, тогда обошлось без пострадавших.

В Балашихе произошел пожар