В Генпрокуратуре попросили смягчить срок приговора Котову

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Генеральная прокуратура России обратилась во Второй кассационный суд общей юрисдикции с просьбой о снижении срока приговора Константину Котову, который был осужден по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.

"Генпрокуратура просит снизить наказание моему подзащитному с четырех лет лишения свободы до одного года", – отметила она.

Отмечается, что кассационное представление уже поступило во Второй кассационный суд общей юрисдикции, его рассмотрят в ближайшее время.

Ранее Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову. По данным следствия, он 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы и проигнорировал требования сотрудников полиции, после чего был задержан.

В отношении Котова было заведено дело по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

5 сентября Тверской районный суд приговорил Котова к четырем годам колонии за нарушения правил проведения митингов.