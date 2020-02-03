Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:11

В Генпрокуратуре попросили смягчить срок приговора Котову

происшествия суды

Фото: ТАСС/Максим Стулов/"Ведомости"

Генеральная прокуратура России обратилась во Второй кассационный суд общей юрисдикции с просьбой о снижении срока приговора Константину Котову, который был осужден по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.

"Генпрокуратура просит снизить наказание моему подзащитному с четырех лет лишения свободы до одного года", – отметила она.

Отмечается, что кассационное представление уже поступило во Второй кассационный суд общей юрисдикции, его рассмотрят в ближайшее время.

Ранее Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову. По данным следствия, он 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы и проигнорировал требования сотрудников полиции, после чего был задержан.

В отношении Котова было заведено дело по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

5 сентября Тверской районный суд приговорил Котова к четырем годам колонии за нарушения правил проведения митингов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика