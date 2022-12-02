Человек получил ожоги при взрыве баллона с освежителем воздуха в караоке-баре в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Сотрудник караоке-бара в Санкт-Петербурге был госпитализирован с ожогами после взрыва аэрозольного баллона с освежителем воздуха в подсобке заведения, сообщает портал 78.ru.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 1 декабря на Малой Посадской улице. Причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности. Баллон с освежителем воздуха взорвался под воздействием тепловой пушки.

По факту происшествия начата проверка. Источник в правоохранительных органах рассказал, что пострадавший находится в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. У него ожоги 15% предплечий и лица. Состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв из-за распыления аэрозоля от насекомых. В результате обрушилась межквартирная перегородка и было повреждено остекление. Никто не пострадал, из здания эвакуировали 37 человек, в том числе 6 детей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!