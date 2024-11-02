Муж умершей после операции женщины в Петербурге заявил, что у нее не было противопоказаний

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

У пациентки, которая скончалась после операции в центре пластической хирургии в Санкт-Петербурге, не было никаких противопоказаний к процедуре. Об этом рассказал ее муж Юрий, передает телеканал "360".

По словам мужчины, его супруга чувствовала себя хорошо после операции. Смерть женщины наступила на следующее утро. Юрий уточнил, что об этом ему никто не сообщил, а о произошедшем узнал в клинике.

"Я сам туда приехал, потому что супруге не мог дозвониться в течение дня", – сказал Юрий, добавив, что в клинике извинились и заявили о готовности оказать материальную помощь.

Сейчас мужчина ждет заключение о смерти.

Женщине провели операцию 31 октября, уже 1 ноября она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти пациентку не удалось. Следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о смерти женщины в Москве после инъекции на дому, которую ей сделал знакомый врач. Пациентка частной клиники обратилась к нему в связи с осложнениями после медицинской манипуляции.