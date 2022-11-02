Дочь раненой при нападении на школу в Рыбинске рассказала о произошедшем

Фото: СК РФ

Владимир Каюров, который в среду, 2 ноября, убил сотрудницу школы в Рыбинске, долгое время преследовал женщину, ей даже пришлось написать на него заявление в полицию. Об этом "Комсомольской правде" рассказала дочь раненой во время нападения завуча Елены Кустовой.

"Каюров раньше жил с Еленой Сергеевной (погибшей. – Прим. ред.). <...> А потом она от него ушла, там алкоголь был замешан. <...> Но он к ней все равно приходил, преследовал, она даже написала на него заявление в полицию, потому что он караулил ее на остановке. <...> Но от полиции никаких действий не последовало", – рассказала девушка.

По ее словам, когда Каюров ворвался в кабинет, сперва он бросился на свою бывшую сожительницу, однако начальница, Елена Кустова, попыталась защитить подчиненную, закрыв ее своим телом, и в итоге была ранена сама. После этого женщина уже не могла ничего сделать.

"Он пырнул маму, целился в сердце, попал в плечо. Она упала, и убийство произошло на ее глазах", – добавила собеседница издания.

Девушка также рассказала, что у нападавшего есть 14-летняя дочь, которая с ним при этом не живет. После развода он долгое время жил с погибший Еленой Камазовой, они часто сходились и расходились, однако серьезных конфликтов и драк между ними не было.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, Каюров ранее был неоднократно судим, в том числе за угрозы убийством, кражи, причинение вреда здоровью. Последний раз мужчина был осужден в январе текущего года.

Инцидент произошел в среду, 2 ноября. Владимир Каюров вошел в школу на улице Баженова и в ходе ссоры с женщиной, которая была его сожительницей и работала в образовательном учреждении, нанес ей смертельное ножевое ранение. Также он ранил другую женщину и пострадал сам.

По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство с целью сокрытия преступления. В настоящее время мужчина задержан. Следователями решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



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