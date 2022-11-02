СК возбудил уголовное дело после убийства женщины в школе Рыбинска

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудницы одной из школ в Рыбинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

"Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), частью 3 статьи 30, пунктами "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, с целью сокрытия преступления")", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в среду, 2 ноября. Местный житель вошел в школу на улице Баженова и в ходе ссоры с женщиной, которая была его сожительницей и работала в образовательном учреждении, нанес ей смертельное ножевое ранение. Также он ранил другую женщину и пострадал сам.

Как уточнили в СК, на вторую сотрудницу школы подозреваемый напал, поскольку та стала свидетельницей преступления. К настоящему времени мужчина задержан, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.



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