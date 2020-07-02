Суд отправил под домашний арест обвиняемого в пожаре в частном доме престарелых в Москве

20:50
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Агентство "Москва"
Пресненский районный суд столицы отправил под домашний арест техника частного дома престарелых в Кунцеве Александра Колодного. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Пресс-секретарь суда Лела Кокая рассказала, что суд отклонил ходатайство следователя, который просил отправить Колодного под стражу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца – до 2 сентября.
Колодного обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности. В СК приоритетной версией ЧП считают неисправности в работе электропроводки и котла отопления.
Следователи в том числе считают, что руководство и сотрудники частного дома престарелых не обеспечили необходимые условия для проживания и не получили в полном объеме документы на предоставление услуг пожилым гражданам.
Пожар в частном доме престарелых на улице 3-я Мякининской, где находилось более 50 человек, произошел вечером 8 апреля. Погибли три женщины, проживавших в доме, а также один мужчина – сотрудник учреждения. Еще более 10 пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом.
"Московский патруль": суд отклонил ходатайство следствия об аресте Колодного
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