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02 июня, 13:09

Происшествия

Ребенок получил перелом на детской площадке в Балашихе

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Ребенок упал с поручня и получил перелом на детской площадке в подмосковной Балашихе. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности, сообщило областное управление СК РФ в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, 22 мая 9-летняя девочка гуляла на площадке, расположенной у дома в микрорайоне Саввино. Там она повисла на поручне, который оказался ненадежно прикреплен к конструкции детской площадки, и упала с высоты около двух метров. В результате девочка получила перелом. Ее доставили в ГБУЗ Москвы "НИИ НДХИТ– Клиника Доктора Рошаля", уточнил СК РФ.

В рамках расследования следователям предстоит установить лицо, которое несет ответственность за контроль состояния детской площадки.

Ранее в Балашихе бетонный забор упал на двух подростков. Инцидент произошел вечером 21 мая на стройплощадке на улице Колдунова. В результате случившегося 12-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован. Второго подростка врачи после оказания помощи отпустили домой.

До этого электрическая плита упала и насмерть задавила 1,5-годовалого мальчика в Щелкове. По данным подмосковной прокуратуры, трое детей в возрасте 1,5 и 4 лет остались на кухне без взрослых. Тогда на одного из них упала плита, в результате чего ребенок скончался на месте.

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