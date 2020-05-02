Два человека пострадали в ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две иномарки стали участниками ночного ДТП на Лебедянской улице на юге столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Столкнулись два легковых автомобиля – Renault Megane и Volkswagen Touareg", – сообщил источник.

Он уточнил, что в аварии пострадали два человека. При этом информации об их состоянии пока нет.

На месте работают сотрудники полиции. О затруднениях в движении в районе столкновения не сообщается.

Причины ДТП на данный момент не установлены.

Ранее на улице Лобачевского Mercedes протаранил автобус. После этого легковушка врезалась в столб.

29 апреля два грузовика и легковушка столкнулись в районе Химкинского моста. Авария произошла на 76-м километре МКАД.

Позднее стало известно, что жертвой аварии стал водитель одного из большегрузов. Он оказался зажат в кабине грузовика.