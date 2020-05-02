Два человека пострадали в ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Две иномарки стали участниками ночного ДТП на Лебедянской улице на юге столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
"Столкнулись два легковых автомобиля – Renault Megane и Volkswagen Touareg", – сообщил источник.
Он уточнил, что в аварии пострадали два человека. При этом информации об их состоянии пока нет.
На месте работают сотрудники полиции. О затруднениях в движении в районе столкновения не сообщается.
Причины ДТП на данный момент не установлены.
Ранее на улице Лобачевского Mercedes протаранил автобус. После этого легковушка врезалась в столб.
29 апреля два грузовика и легковушка столкнулись в районе Химкинского моста. Авария произошла на 76-м километре МКАД.
Позднее стало известно, что жертвой аварии стал водитель одного из большегрузов. Он оказался зажат в кабине грузовика.
Скончался один из участников аварии на МКАД в районе Химкинского моста