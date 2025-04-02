02 апреля, 06:06Происшествия
В Якутии задержаны поджигатели, действовавшие по указаниям украинских спецслужб
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Республике Саха (Якутия) сотрудниками ФСБ задержаны жители города Мирного, подозреваемые в поджоге объектов связи. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает ТАСС.
По данным ведомства, подозреваемые через мессенджеры вышли на контакт с представителем украинских спецслужб и получили задание совершить диверсию за денежное вознаграждение.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, которая предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время подозреваемым уже предъявлено обвинение.
Ранее в Калужской области задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры. Преступление они также совершили за денежное вознаграждение, которое им обещал незнакомый человек в одном из мессенджеров.
До этого в Крыму задержали женщину, которая по заданию разведки Минобороны Украины собирала сведения о военных объектах, фотографировала их и отправляла украинским спецслужбам данные о передвижениях воинских перевозок по железнодорожным путям.
В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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