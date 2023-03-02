15:07Происшествия
Один человек погиб при испытаниях самолета Ил-76 на заводе в Ульяновске
Фото: ТАСС/Дмитрий Сандимиров
Один человек погиб и несколько пострадали при испытаниях самолета Ил-76МД-90А на заводе "Авиастар" в Ульяновске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), к которой относится ульяновское предприятие.
"На заводе "Авиастар" в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент. Пострадали несколько сотрудников предприятия, один погиб", – говорится в сообщении.
В ОАК заявили, что на месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"Причины произошедшего устанавливаются", – добавили в пресс-службе.
По данным источника агентства в медицинских кругах, в результате инцидента на предприятии в Ульяновске травмы получили шесть человек.
"По уточненной информации, в результате происшествия на испытаниях травмы получили шесть человек, один погиб", – сказал он.
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