Один человек погиб при испытаниях самолета Ил-76 на заводе в Ульяновске

Фото: ТАСС/Дмитрий Сандимиров

Один человек погиб и несколько пострадали при испытаниях самолета Ил-76МД-90А на заводе "Авиастар" в Ульяновске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), к которой относится ульяновское предприятие.

"На заводе "Авиастар" в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент. Пострадали несколько сотрудников предприятия, один погиб", – говорится в сообщении.

В ОАК заявили, что на месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Причины произошедшего устанавливаются", – добавили в пресс-службе.

По данным источника агентства в медицинских кругах, в результате инцидента на предприятии в Ульяновске травмы получили шесть человек.

"По уточненной информации, в результате происшествия на испытаниях травмы получили шесть человек, один погиб", – сказал он.

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