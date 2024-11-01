Возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Казанского направления МЖД

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Рано утром 1 ноября на перегоне Люберцы – Перово-1 Казанского направления МЖД произошло возгорание релейных шкафов, предварительно, из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

Движение поездов на участке организовано со снижением скорости на период ликвидации возгорания и восстановительных работ. В связи с этим в данный момент поезда Казанского направления в обе стороны следуют в пути с отклонением от графика, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3.

"Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов. Напоминаем об уголовной ответственности за вмешательство посторонних лиц в деятельность железной дороги", – говорится в сообщении организации.

Ранее на южном участке Калужско-Рижской линии (6) метро Москвы были временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Из-за ЧП не было движения от станции "Беляево" до "Октябрьской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение на участке восстановили.

В середине октября два хвостовых вагона грузового поезда сошли с рельсов в Сергиево-Посадском районе Московской области. По факту произошедшего была организована проверка.