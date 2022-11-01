Пять домов повреждены в Первомайске в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Пять жилых домов повреждены в Первомайске в результате очередной атаки со стороны украинских войск. Об этом представительство ЛНР в СЦКК написало в своем телеграм-канале.

ВСУ обстреляли Первомайск из HIMARS в понедельник, 31 октября.

"В населенном пункте Первомайске <...> повреждены пять жилых домов", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что житель поселка Нижнее в ЛНР погиб, подорвавшись на мине. По словам мэра города Первомайска Сергея Колягина, мужчина 1993 года рождения передвигался пешком между двумя поселками. От полученных травм он скончался на месте.

Градоначальник попросил местных жителей быть более бдительными и осторожными.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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