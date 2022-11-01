Губернатор Севастополя заявил о сбитом беспилотнике

Фото: Минобороны РФ

Моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Развожаев заявил, что беспилотник был сбит на подлете к Севастополю на большой высоте. Он призвал сохранять спокойствие и отметил, что город надежно защищен.

До этого российская противовоздушная оборона сработала возле аэродрома Бельбек, поразив цели, летевшие со стороны Украины. Развозжаев призывал местных жителей не снимать и не выкладывать в Сеть видео с работой систем ПВО, а также не сообщать о месте съемки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе

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