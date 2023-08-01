Пожарные ликвидировали возгорание на месте падения беспилотника в Севастополе

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Возгорание беспилотника в районе Кара-Кобы в Севастополе было ликвидировано, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Выехал на место падения беспилотника. <...> Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", – написал Развожаев.

Губернатор призвал севастопольцев отписаться от "пабликов, у которых главная цель – будоражить людей и хайповать", и доверять официальной информации.

Развожаев добавил, что до 21:00 Черноморский флот будет проводить тренировки в Камышовой бухте, на Северном и Южном молах.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что беспилотник сбили в районе населенного пункта Кара-Коба Терновского муниципального округа города федерального значения Севастополя.

По его словам, в результате падения БПЛА произошел подрыв, загорелись трава и кустарники.

До этого Минобороны РФ рассказало об атаке украинских боевиков на корабль Черноморского флота "Сергей Котов", который выполнял задачи в районе Севастополя. Нападение успешно отразили.

МО РФ сообщило о попытке Киева атаковать корабли Черноморского флота