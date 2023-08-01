15:50Происшествия
ВСУ обстреляли село Елизаветовка в Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Вооруженные силы Украины обстреляли село Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, всего было зафиксировано 10 прилетов. В результате пострадали два домовладения, поврежден один автомобиль.
Губернатор пообещал собственникам оказать помощь в ликвидации последствий.
Ранее украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник сбросил беспилотник на здание районного УВД. В результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.
До этого в результате обстрела поселка Белая Березка со стороны Украины погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, в том числе 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они были доставлены в больницу, врачи оказали им всю необходимую помощь.
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