ВСУ обстреляли село Елизаветовка в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, всего было зафиксировано 10 прилетов. В результате пострадали два домовладения, поврежден один автомобиль.

Губернатор пообещал собственникам оказать помощь в ликвидации последствий.

Ранее украинская армия атаковала Трубчевский район Брянской области. Противник сбросил беспилотник на здание районного УВД. В результате случившегося никто не пострадал, однако разрушения получили кровля и окна.

До этого в результате обстрела поселка Белая Березка со стороны Украины погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, в том числе 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они были доставлены в больницу, врачи оказали им всю необходимую помощь.



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