Рабочий получил ожоги 80% тела при ремонте оборудования в кафе на Цветном бульваре – СМИ

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Мастер, ремонтировавший холодильное оборудование в кафе на Цветном бульваре в Москве, получил ожоги 80% тела. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По его информации, инцидент произошел в заведении "Пироги, вино и гусь".

"Во время сварочных работ произошло возгорание, в результате которого рабочий получил ожоги 80% тела, 60% из которых диагностированы как степень 3Б (некроз всей толщи кожи)", – рассказал собеседник агентства.

Мужчину госпитализировали с места происшествия в НИИ имени Склифосовского. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

Сообщение об инциденте поступило в столичный главк МЧС РФ утром 31 июля. Мужчина пострадал из-за вспышки холодильного оборудования. Сейчас по факту травмирования мастера во время ремонтных работ столичная прокуратура проводит проверку.

