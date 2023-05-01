Число погибших в результате обстрела поселка в Запорожской области выросло до двух

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Число погибших в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Михайловка в Запорожской области выросло до двух. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем официальном телеграм-канале.

"Два человека погибли, еще 14 получили ранения ", – говорится в его публикации.

Ранее стало известно, что в результате атаки со стороны украинских боевиков погибла женщина. Вражеские войска обстреляли поселок 1 мая около 14:00 по московскому времени. Были повреждены жилые дома и школа.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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