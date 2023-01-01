Три человека пострадали в ДТП на Большой Якиманке

Фото: телеграм-канал ''Дептранс Москвы''

ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе дома № 58 на улице Большая Якиманка в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Движение в районе аварии не затруднено", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, в результате дорожной аварии пострадали три человека.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются сотрудниками правоохранительных органов.

До этого два человека были госпитализированы в результате ДТП на Большой Пироговской улице. Предполагалось, что одним из участников дорожного происшествия стал водитель такси.

Ранее в аварии в районе Воскресенска пострадали три и погибли 2 человека. Участниками ДТП стали пять автомобилей. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливались.



ДТП с участием двух автомобилей произошло на Большой Якиманке

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