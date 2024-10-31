Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о присоединении к Евросоюзу

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Конституционный суд Молдавии признал итоги референдума, в рамках которого молдаване поддержали изменение конституции ради присоединения к Евросоюзу. Об этом заявила глава КС Домника Маноле, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в референдуме участвовали больше трети избирателей, изменение в конституции поддержали большинство участников.

Решение о вступлении Молдавии в Евросоюз поддержали 50,46% жителей страны, противоположную позицию заняли 49,54%. ЦИК страны уже утвердила результаты референдума.

В преамбулу конституции предлагается включить формулировку, которая подтверждает европейскую идентичность народа республики и неизменность европейского курса страны. Также в основном законе будет добавлен новый раздел, который определяет, что присоединение Молдавии к учредительным договорам ЕС будет регулироваться специальным законом, принятым парламентом.

В свою очередь, президент республики Майя Санду поблагодарила избирателей, поучаствовавших в референдуме, который "спасает путь к прогрессу".