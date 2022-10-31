Турция и ООН возобновляют инспекции судов в рамках зерновой сделки – СМИ

Фото: YouTube/Euronews по-русски

Специалисты Турции и ООН после решения России приостановить участие в зерновой сделке возобновили инспекции судов по морскому гуманитарному коридору, сообщает Reuters со ссылкой на представителя организации.

Уточняется, что накануне представительство ООН в Совместном координационном центре, который базируется в Стамбуле, заявило, что делегации ООН, Турции и Украины утвердили на 31 октября график движения 16 судов.

29 октября Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Причиной такого решения стала атака ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе, которые в том числе обеспечивали безопасность зернового коридора.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки.



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