Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян и 7 организаций из РФ

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Новая Зеландия ввела санкции против 14 физических и 7 юридических лиц из России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

"В список (санкционный. – Прим. ред.) вошли военнослужащие, оборонные структуры и их руководители, российские СМИ, военизированная организация и ее командиры", – говорится в заявлении главы ведомства Нанайи Махуты.

Отмечается, что под ограничительные меры подпали члены ЧВК "Вагнер", руководители и акционеры оборонных предприятий, информационное агентство "Инфорос" и крымское агентство News Front. Санкции предусматривают в том числе запрет на въезд в Новую Зеландию, замораживание счетов в местных банках.

Всего с начала текущего года Новая Зеландия ввела санкции против более чем 1 000 российских физлиц и организаций.

Ранее замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что сегодня против России ведется широкомасштабная война, причем боевые действия на Украине являются только ее частью. Он напомнил, что такого количества санкций раньше не вводилось против ни одной страны.

Санкционное давление на Россию усилилось после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ

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