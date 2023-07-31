17:37Политика
В МИД Украины заявили о соглашении с Хорватией об экспорте зерна в ее порты
Фото: 123RF/fotokostic
Киев договорился с Загребом об использовании хорватских портов для транзита украинского зерна. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность", – приводит его слова РИА Новости.
Кулеба также заявил, что в ходе встречи с министром иностранных дел Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом обсуждался вопрос дальнейшей оборонной поддержки Украины. Он отметил, что конкретные договоренности будут реализованы.
Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля в связи с истечением срока, российская сторона отказалась продлевать соглашение.
Президент Владимир Путин назвал условием для возвращения России в сделку исключение препятствий для российских банков и подключение их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий Киева.
Путин прокомментировал результаты зерновой инициативы за год
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