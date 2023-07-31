В МИД Украины заявили о соглашении с Хорватией об экспорте зерна в ее порты

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Киев договорился с Загребом об использовании хорватских портов для транзита украинского зерна. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность", – приводит его слова РИА Новости.

Кулеба также заявил, что в ходе встречи с министром иностранных дел Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом обсуждался вопрос дальнейшей оборонной поддержки Украины. Он отметил, что конкретные договоренности будут реализованы.

Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля в связи с истечением срока, российская сторона отказалась продлевать соглашение.

Президент Владимир Путин назвал условием для возвращения России в сделку исключение препятствий для российских банков и подключение их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий Киева.



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