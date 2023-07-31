Зюганов рассказал об уникальном капитале России в Африке

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У России есть уникальный капитал в африканских странах, отметил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, слова которого приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Советский Союз и, конечно же, Россия подготовили для африканских государств руководящие кадры, специалистов высокого уровня. Практически в любое министерство любой страны там заходи и обязательно встретишь людей, которые учились в наших вузах", – объяснил он.

Парламентарий считает, что такой вклад в прошлом позволяет в настоящее время говорить о перспективах во многих отраслях: экономической, научно-технической и военно-политической.

Зюганов также напомнил, как СССР помог освободиться странам Африки.

В свою очередь, лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в беседе с RT указал на стратегический характер взаимоотношений российской и африканской стороны. По его словам, Россия и Буркина-Фасо планируют заключить ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

Особое внимание он обратил на то, с какой скоростью РФ реагирует на возникающие проблемы. Траоре подчеркнул, что Россия была одной из тех стран, которые выделили средства для переселенцев на фоне сложной гуманитарной ситуации в Буркина-Фасо. Кроме того, в РФ пообещали, что помощь не прекратится, добавил он.

"Это замечательно, что Россия беспокоится о нас. Не каждая страна будет беспокоиться в первую очередь о населении", – высказался Траоре.

Ранее Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в рамках саммита "Россия – Африка", заявил, что РФ и африканские страны вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мира.

Российский лидер подчеркнул, что РФ поддерживает стремление африканских государств к стабильности и прогрессу. Также Путин отметил укрепление российско-африканского сотрудничества в последние годы.

Позднее стало известно, что президент РФ предложил лидеру Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало развивать сотрудничество в энергетике и рыболовстве. Путин также увидел большой потенциал во взаимодействии в добыче полезных ископаемых и инфраструктурных проектах.



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