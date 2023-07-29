Африка помнит роль СССР в ее освобождении – Путин

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Страны Африки помнят конкретную помощь СССР в их освобождении, его "голос и автомат Калашникова", заявил президент России Владимир Путин.

"Ведущий голос – это хорошо, но ведущий голос и автомат "Калашникова" – гораздо эффективнее. <...> Все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение", – заявил Путин.

По словам президента, в советское время было расхоже мнение, что Москва зря инвестирует в Африку. Однако сейчас виден "мощный задел прочности дружеских отношений с африканскими странами" благодаря политике СССР, отметил глава РФ.

При этом Путин подчеркнул, что африканские страны не забывают и поддержку России. Российский лидер признался, что сам иногда забывает об этом, но лидеры стран Африки напоминают ему.

Между тем президент РФ среди прочего заявил о готовности африканских стран принимать инвестиции из РФ. Кроме того, Путин призвал не упускать интерес Африки к проектам в космосе.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин совместно с лидерами африканских стран в пятницу, 28 июля, приняли итоговую декларацию саммита "Россия – Африка". Также был принят план действий форума партнерства "Россия – Африка" на период 2023–2026 годы и другие документы.

В рамках форума и саммита Россия и африканские государства утвердили соглашения, контракты и другие документы, которые касаются разных сфер взаимодействия стран.

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