Киев усилил натиск, что может указывать на новый этап контрнаступления ВСУ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Усилия ВСУ по попытке прорыва через российскую линию обороны могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления. Об этом сообщает CNN.

"Украинские военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны России на юге в рамках контрнаступления, которое набирало обороты с момента своего начала в июне", – указано в материале.

Телеканал приводит мнение эксперта Джорджа Барроса из Института изучения войны. Он указал, что в случае подтверждения информации о том, что Киев отправил в бой батальоны и бригады полного состава, можно точно заявить о новом этапе контрнаступления ВСУ.

При этом Баррос отметил, что все попытки Украины прорваться через российскую оборону наткнулись на многоуровневые линии защиты. По его словам, ВС РФ расставили танковые ловушки и плотные минные поля, а российские вертолеты и истребители используют слабые места в украинской ПВО для поражения наземных войск с воздуха.

Сочетание этих факторов, считает аналитик, делает "механизированное проникновение" ВСУ через российскую линию обороны очень затруднительным.

Ранее издание New York Times, ссылаясь на представителей Пентагона, сообщило, что ВСУ начали главную фазу контрнаступления, определив направление и начав переброску сил для удара. По данным издания, украинское командование передало США, что основной прорыв пройдет в южной части Запорожской области.

До этого вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что западные страны начинают уставать от конфликта на Украине. По его словам, поставлять вооружение на Украину Западу становится все труднее, также повышаются риски и расходы.



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