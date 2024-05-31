Правительство Германии разрешило ВСУ наносить удары по России немецким оружием

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Канцлер Германии Олаф Шольц позволил Украине применять переданное ей немецкое оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом пишет RT, ссылаясь на информацию Bild.

С подтверждением этой информации выступил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"В течение последних недель Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций, прилегающих к российской границе, особенно в Харьковской области. Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений", – поделился своим взглядом на ситуацию немецкий чиновник.

Кроме того, глава немецкого министерства обороны Борис Писториус рассказал, что Германия пообещала выделить Украине новый пакет военной помощи. Его размер составит 500 миллионов евро. Он поделился этой информацией в рамках своего визита в Одессу. Находясь там, Писториус принял участие в переговорах с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступал в поддержку снятия ограничений на применение западного оружия Украиной по целям, находящимся на территории России. Однако он обратил внимание, что союзники должны самостоятельно решать, на каких условиях они будут поставлять Киеву вооружения. Столтенберг также заявил о своей уверенности в праве Украины защищаться в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

