Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Министр иностранных дел Украины призвал отказаться от идеи превращения России в эльфа и запихнуть жителей страны в их границы и закрыть на замок. Такое мнение он высказал в интервью изданию "РБК Украина".

По словам дипломата, Украина работает над объяснением партнерам того, что при смене власти в России страна останется той же.

"Наша задача – не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок", – сказал Кулеба.

До этого дипломат назвал поддерживающих нейтралитет на Украине сторонниками России. Такое мнение Кулеба высказал на своей странице в соцсети.

Ранее глава украинского МИД заявил, что государства-партнеры страны не призывают ее к переговорам с Россией. Странам, поддерживающим Украину, понятно обстоятельство дел, что останавливает их давление.



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