Вучич рассказал об ответе Путина на его предложение о прекращении огня на Украине

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Владимир Путин не выразил интереса на его предложение о прекращении огня на Украине. Об этом сербский президент рассказал в интервью Bloomberg.

Тему прекращения огня лидеры государств обсудили во время первого более чем за два года телефонного разговора. По словам Вучича, он спросил Путина о ситуации на Украине и озвучил идею прекращения огня.

"Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены", – передал сербский лидер.

Любой итог украинского конфликта должен быть в пользу России и исходить из реалий на фронте, уточнял ранее Путин. Россия готова искать разумные компромиссы, однако не собирается делать уступки, никаких разменов не будет.

Вучич, в свою очередь, внес поправки в декларацию по поддержке Украины в Хорватии. Удалось в том числе изменить пункт о санкциях против России и всеобъемлющей помощи Киеву. Также, по предложению Сербии, из текста был исключен и термин "деоккупация Крыма".