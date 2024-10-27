27 октября, 07:16Политика
В Сербии заявили, что страна никогда не станет членом НАТО
Фото: 123RF/butenkow
Сербия никогда не присоединится к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.
По его словам, в Белграде помнят последствия бомбардировок НАТО в 1999 году.
"И после этого, тоже вас заверяю, никогда Сербия не будет членом НАТО. Мы проводим независимую и свободную политику", – цитирует Поповича ТАСС.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что страна никогда не присоединится к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что власти страны должны вести такую политику, которая будет сохранять и защищать Сербию.
Сербия также останется безвизовой для российских граждан, отмечал сербский вице-премьер Александр Вулин. По его словам, Сербия для России – братская страна, а большинство россиян, приехавших в Сербию, сделали это из экономических соображений.
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